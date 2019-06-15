Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti
4 saat önce
Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsettiSinop'ta kırmızı halı üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:31 Kaynak: DHA
'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti
Sinop'ta kırmızı halı
üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılşan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
Sinop'un Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başı boş inek, kırmızı halıdan geçerek içeri girmeye çalıştı. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından 'Çık dışarı, burası sana göre değil' denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
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