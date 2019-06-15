Son Dakika Haberleri: Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti
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Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti

4 saat önce

Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsettiSinop'ta kırmızı halı üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti
Sinop'ta kırmızı halı üzerinden geçen bir ineğin otele girmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılşan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
Sinop'un Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başı boş inek, kırmızı halıdan geçerek içeri girmeye çalıştı. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından 'Çık dışarı, burası sana göre değil' denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:31 Kaynak: DHA
kırmızı halı, Sinop, Güncel
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