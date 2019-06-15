Son Dakika Haberleri: Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti
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Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti

3 saat önce

SİNOP'ta bir otelin kırmızı halısı üzerinden geçip, döner kapıya gelen inek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Sinop'ta otele girmeye çalışan inek gülümsetti, System.String[]
SİNOP'ta bir otelin kırmızı halısı üzerinden geçip, döner kapıya gelen inek, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kameraların görüntülediği bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü. 
Karakum mevkiindeki 4 yıldızlı bir otelin önüne gelen başıboş inek, kırmızı halıdan geçerek döner kapıya geldi. Döner kapı girişinde fark edilen inek, görevliler tarafından "Çık dışarı, burası sana göre değil" denilerek kovalandı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:38 Kaynak: DHA
Sinop, Güncel
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