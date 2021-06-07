Sinop'ta oto hırsızlığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Sinop'ta, oto hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta, oto hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bir kişinin aracının çalındığına yönelik şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olayın gerçekleştiği alanda yapılan kamera ve tanık araştırmaları sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi. Ekiplerce Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı gözaltına alındı, araç sahibine teslim edildi.

Sinop, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Sinop'ta oto hırsızlığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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