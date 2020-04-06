Sinop'ta otomobil denize böyle uçtu... Sürücü kendi imkanlarıyla sudan çıktı - Son Dakika

Sinop'ta otomobil denize böyle uçtu... Sürücü kendi imkanlarıyla sudan çıktı

SİNOP - Sinop'ta otomobil denize düştü, kendi imkanları ile sudan çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Soner Kara idaresindeki 57 AT 750 plakalı otomobil, kent merkezi İskele Meydanı'nda kontrolden çıkarak denize düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği olayda, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Kara, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suya batan otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.