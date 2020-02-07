Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Sinop'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Sinop'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Cahit Özcan'ın kullandığı 57 AAF 187 plakalı hafif ticari araç, Sinop- Ayancık kara yolu Aliköy mevkisinde karşı yönden gelen Ercan Yıldız idaresindeki 57 EB 175 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Zeynep ve Cemile Yıldız yaralandı.


Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan hamile olan Zeynep Yıldız, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ayancık, Aliköy, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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