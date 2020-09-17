Sinop'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tarkan Zavagar'ın (46) kullandığı 55 AN 663 plakalı kamyonet, Bektaş köyü mevkisinde, Hüseyin Öz (54) idaresindeki 57 DD 416 plakalı otomobille çapıştı.
Kazada, sürüler, araçlardaki Dilek ve Dilan Zavagar ile Davut Demiroğlu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:19 - Kaynak: AA
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