Sinop'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
1 saat önce
Sinop'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:16 Kaynak: AA
Sinop'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Teke idaresindeki 34 JTH 57 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolunun Kabanlar köyü mevkisinde, İbrahim Çetinkaya'nın kullandığı 57 AN 865 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Hamdi ve Ramazan Teke yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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