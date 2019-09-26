Son Dakika Haberleri: Sinop'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
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Sinop'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Sinop'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Sinop'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Mehmet Teke idaresindeki 34 JTH 57 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolunun Kabanlar köyü mevkisinde, İbrahim Çetinkaya'nın kullandığı 57 AN 865 plakalı traktörle çarpıştı.


Kazada, sürücüler ile Hamdi ve Ramazan Teke yaralandı.


Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çetinkaya, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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