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Sinop'ta otomobil, iş makinesine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta otomobil, iş makinesine çarptı: 6 yaralı

11.11.2021 15:04
Sinop'ta otomobil, iş makinesine çarptı: 6 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin park halindeki iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin park halindeki iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B.(19) idaresindeki 37 ABC 220 plakalı otomobil, Çatalzeytin ilçesinden Türkeli istikametine seyir halindeyken, Dırbat mevkiinde park halinde bulunan iş makinesine çarparak yola savruldu.

Kazada otomobil sürücüsü H.B.(19) ile birlikte araçta bulunan Y.M.(18), S.K.(19), M.K.(18), C.S.(18) ve B.B.(20) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kısa süre ulaşıma kapanan karayolunda, jandarma trafik ekiplerinin kontrolüyle, aracın yoldan kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - SİNOP

Sinop'ta otomobil, iş makinesine çarptı: 6 yaralı
Sinop'ta otomobil, iş makinesine çarptı: 6 yaralı
Sinop'ta otomobil, iş makinesine çarptı: 6 yaralı

Otomobil, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta otomobil, iş makinesine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta otomobil, iş makinesine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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