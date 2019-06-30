Sinop'ta otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı
31 dakika önce
Sinop'ta, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:41 Kaynak: AA
'ta, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Uğur Özbay idaresindeki 37 AAB 014 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat
kara yolunun 37. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araç bir süre sürüklenerek durabildi.
Kazada sürücü Uğur, Esma ve Cemre Ceren Özbay ile Firdevs ve Nursena Karagöl
yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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