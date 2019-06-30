Son Dakika Haberleri: Sinop'ta otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı
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Sinop'ta otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

31 dakika önce

Sinop'ta, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı, System.String[]
Sinop'ta, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Uğur Özbay idaresindeki 37 AAB 014 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolunun 37. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araç bir süre sürüklenerek durabildi.
Kazada sürücü Uğur, Esma ve Cemre Ceren Özbay ile Firdevs ve Nursena Karagöl yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:41 Kaynak: AA
Boyabat, Sinop, Güncel
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