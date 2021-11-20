Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kazada anne C.Ö. ile oğlu Ş.Ö. hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayancık-Sinop karayolunda C.Ö. idaresindeki otomobil, Ali köyünden Ayancık ilçe merkezine seyir halindeyken Denizciler Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

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