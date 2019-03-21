Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: 3 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: 3 Yaralı

56 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sinop kent merkezi istikametinde seyreden Battal Yılmaz idaresindeki 57 DE 949 plakalı otomobil, Maruf köyü mevkisinde su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile Tevfik Aktaş ve Şaban Özcan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:44 Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor Cinsel İlişki Mesajları Ortaya Çıkan Warner Bros'un CEO'su, Görevinden İstifa Etti Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:40:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]