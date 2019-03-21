Sinop'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: 3 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Sinop kent merkezi istikametinde seyreden Battal Yılmaz idaresindeki 57 DE 949 plakalı otomobil, Maruf köyü mevkisinde su kanalına devrildi.



Kazada, sürücü ile Tevfik Aktaş ve Şaban Özcan yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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