Sinop'ta otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Sinop
'ta tarlaya devrilen otomobildeki bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Emre Demirci
'nin kullandığı 34 HN 3820 plakalı otomobil, Efelek ilçesi ile Sinop il merkezini birbirine bağlayan kara yolunun Ayancık
kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Otomobilde bulunan 8 yaşındaki Nehir Bozacı olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada sürücü Demirci, otomobildeki Selahattin ve Hatice
Bozacı ile Gülcan Demirci
yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile Sinop ve Erfelek
devlet hastanelerine kaldırıldı.
Ölen Nehir Bozacı'nın cenazesi Erfelek Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.