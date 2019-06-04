Son Dakika Haberleri: Sinop'ta otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Sinop'ta otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Sinop'ta tarlaya devrilen otomobildeki bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Sinop'ta tarlaya devrilen otomobildeki bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Emre Demirci'nin kullandığı 34 HN 3820 plakalı otomobil, Efelek ilçesi ile Sinop il merkezini birbirine bağlayan kara yolunun Ayancık kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Otomobilde bulunan 8 yaşındaki Nehir Bozacı olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada sürücü Demirci, otomobildeki Selahattin ve Hatice Bozacı ile Gülcan Demirci yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile Sinop ve Erfelek devlet hastanelerine kaldırıldı.
Ölen Nehir Bozacı'nın cenazesi Erfelek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:46 Kaynak: AA
Sinop, Güncel
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