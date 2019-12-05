Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı
6 saat önce
Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:36 Kaynak: AA
Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ensar Özdem idaresindeki 57 DH 597 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolunun 22. kilometresinde uçuruma devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Tolga Yeşilyurt, Mitat Erol, Serkan Akkoyun ve Onur Karabacak yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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