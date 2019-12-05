Son Dakika Haberleri: Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ensar Özdem idaresindeki 57 DH 597 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat kara yolunun 22. kilometresinde uçuruma devrildi.


Kazada sürücü ile araçtaki Tolga Yeşilyurt, Mitat Erol, Serkan Akkoyun ve Onur Karabacak yaralandı.


Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yağ yakan 'sıfır otomobil' için yenisiyle değişim kararı
Acılı baba, kaza yerinde temizlik yaparken ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendi Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:01:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]