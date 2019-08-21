Son Dakika Haberleri: Sinop'ta otomobil uçuruma uçtu: 5 yaralı
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Sinop'ta otomobil uçuruma uçtu: 5 yaralı

41 dakika önce

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin 300 metrelik uçuruma uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobil uçuruma uçtu: 5 yaralı, System.String[]

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin 300 metrelik uçuruma uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Danacı'nın (41) kullandığı 57 FC 922 plakalı otomobil, Görümcek köyü ile Saray köyü arasındaki bir noktada 300 metrelik uçuruma uçtu. Kazada araçta bulunan sürücü Mehmet, Emine (49), Ayşe (26), Mehmet (54) ve Berkay Danacı (6) yaralandı. Uçurumdan çıkarılan yaralılar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Saray, Gerze, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:03 Kaynak: İHA
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