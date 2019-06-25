Sinop'ta otomobil yangını
47 dakika önce
Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:27 Kaynak: İHA
'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Mendirek içerisinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. - SİNOP
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