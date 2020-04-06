Sinop'ta otomobilin denize uçması kamerada - Son Dakika

Sinop'ta otomobilin denize uçma anının görüntüleri ortaya çıkarken, kendi imkanlarıyla sudan çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 57 AT 750 plakalı otomobil, kent merkezi İskele Meydanı'nda hızla denize uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği olayda, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan S.K, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suya batan otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.



Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla denize doğru gittiği görülüyor. Daha sonra vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise sürücünün yüzerek kıyaya çıkması ve ilk müdahalesi objektiflere yansımış. - SİNOP