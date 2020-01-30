Sinop'ta otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Sinop'ta otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

7 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Şefik Özdemir'in kullandığı 57 DN 417 plakalı otomobil, Maruf köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Sürücünün yanı sıra aynı aileden Efe, Kadriye, Kevser, Ekrem, Nuri ve Yiğit Can Özdemir ile Murat Özcan yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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