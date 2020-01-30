Sinop'ta otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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Sinop'ta otomobilin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
7 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Şefik Özdemir'in kullandığı 57 DN 417 plakalı otomobil, Maruf köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.
Sürücünün yanı sıra aynı aileden Efe, Kadriye, Kevser, Ekrem, Nuri ve Yiğit Can Özdemir ile Murat Özcan yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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