Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

16.08.2022 18:56
Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop'ta, otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta, otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatice Altay idaresindeki 34 ND 7443 plakalı otomobil, kent merkezi Kiraztepe mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki bir araç ile yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra iki katlı bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Asiye Kocadağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Ekrem ve Şifanur A. sağlık ekiplerine Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Asiye Kocadağ'nın cenazesi ise incelemenin ardından hastane morguna konuldu. ???????

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Kaynak: AA

Altay, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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