Hatice Altay idaresindeki 34 ND 7443 plakalı otomobil, kent merkezi Kiraztepe mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki bir araç ile yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra iki katlı bir evin bahçesine devrildi.

Kaynak: AA

Altay, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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