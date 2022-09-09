Sinop'ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

09.09.2022 01:05
Sinop'ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Sinop'ta, otomobilin kaldırıma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta, otomobilin kaldırıma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 57 AJ 542 plakalı otomobil, kent merkezindeki Sakarya Caddesi'nde yol kenarındaki oturma gruplarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra kaldırımda park halindeki iki motosiklete çarparak devrildi.

Kazada, kaldırımda bulunduğu sırada aracın çarptığı Mert G. ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????

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Sakarya'dan kısa kısa Sakarya'dan kısa kısa Belediye başkanları toplantısı Söğütlü'de yapıldı Belediye başkanları toplantısı Söğütlü'de yapıldı
Kaynak: AA

Sakarya, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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