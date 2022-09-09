Sinop'ta, otomobilin kaldırıma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı 57 AJ 542 plakalı otomobil, kent merkezindeki Sakarya Caddesi'nde yol kenarındaki oturma gruplarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra kaldırımda park halindeki iki motosiklete çarparak devrildi.
Kazada, kaldırımda bulunduğu sırada aracın çarptığı Mert G. ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta otomobilin kaldırıma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika