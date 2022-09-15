Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü

15.09.2022 13:41

Sinop'ta otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Sinop'ta otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Furkan Ç. (24) idaresindeki 57 ABB 610 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolu Korucuk Mahallesi benzinlik mevkisinde tamirhane önüne park edilmiş 57 D 0036 plakalı dolmuşa çarptı.

Otomobil sürücüsü Furkan Ç. kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Furkan Ç'nin cenazesi incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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