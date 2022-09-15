Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda ABD tarafını çok açık belli etti

Kaynak: AA

Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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