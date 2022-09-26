Ağlarına 300 kilograma yakın karagöz takıldığını vurgulayan Akça, "Bize de sürpriz oldu. Çünkü bu miktarlarda karagöz balığı aynı anda ağlara fazla takılmıyor. Palamut avlayamasak da karagöz ile yüzümüz güldü." dedi.

Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi - Son Dakika

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