Sinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi - Son Dakika
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Sinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi

26.09.2022 15:56

Sinop'ta, palamut avcılığı için denize açılan balıkçıların ağlarına bol miktarda karagöz balığı takıldı.

Sinop'ta, palamut avcılığı için denize açılan balıkçıların ağlarına bol miktarda karagöz balığı takıldı.

Küçük tekneleriyle kentin iç liman mevkisinden denize açılan balıkçıların palamut avı için bıraktıkları ağlara, bölgede az rastlanılan karagöz balığı takıldı.

???????Balıkçılar, karagözleri ağlarla tekneye çekerken cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.

???????Balıkçı Dursun Akça, AA muhabirine, palamut umuduyla açıldıkları denizden karagöz avı yaparak döndüklerini söyledi.

Ağlarına 300 kilograma yakın karagöz takıldığını vurgulayan Akça, "Bize de sürpriz oldu. Çünkü bu miktarlarda karagöz balığı aynı anda ağlara fazla takılmıyor. Palamut avlayamasak da karagöz ile yüzümüz güldü." dedi.

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Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta palamut avcılığı için denize açılan balıkçılara karagöz sürprizi - Son Dakika
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