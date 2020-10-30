Sinop'ta palamut küstü, fiyatlar uçtu

Sinop'ta palamut geçen günlerde 15 TL'den satılırken, bir hafta sonra 27,5 TL'ye yükseldi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, palamuttun kısa sürede durgunluk dönemine girdiğini ifade etti. Gündoğdu, palamut fiyatının artışına ilişkin, "Tezgahta geçen hafta 15 liraya sattığımız palamutlar, şu an 27,5 lira. Balıklar 800 ile 900 gram civarı geliyor. Palamutta biraz azalma var ama gene de devam ediyor. Bunda havaların da etkisi var tabii ki. Havalar sıcak gidiyor, daha kış gelmedi. Palamut için bir bolluk beklemiyoruz artık, bu balık akan bir balık. Onun için palamut olmasa da mezgit, sarkan balıkları var. Hamsi yavaş yavaş çıkmaya başladı. Onun da bol olacağını öngörüyoruz. Şu an tezgahlarda mezgit 25 TL, levrek ve çinekop 60 TL" dedi. - SİNOP