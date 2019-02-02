Sinop'ta Park Halindeki 20 Aracın Lastiklerini Kestiler
14 dakika önce
SİNOP'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı.
SİNOP'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı.
Osmaniye Mahallesi'nde park halindeki 20 aracın lastikleri, dün gece yarısından sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici alet kullanılarak patlatıldı. Sabah evlerinden çıkan sokak sakinleri birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğu görünce durumu polise bildirdi. Lastikleri patlatılan araçlardan birinin sahibi Ünal Demirel, "Sabah dışarı çıktığımda kendi aracımdan önce, diğer araçları fark ettim. Sonra kendi aracımın da lastiklerinin kesildiğini gördüm. Neden yaptılar bilmiyorum" dedi.
- Sinop
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:53 Kaynak: DHA
Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor
Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi
İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı
Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti