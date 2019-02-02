Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Park Halindeki 20 Aracın Lastiklerini Kestiler

Sinop'ta Park Halindeki 20 Aracın Lastiklerini Kestiler

14 dakika önce

SİNOP'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı.

Sinop'ta Park Halindeki 20 Aracın Lastiklerini Kestiler, System.String[]
SİNOP'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı.

Osmaniye Mahallesi'nde park halindeki 20 aracın lastikleri, dün gece yarısından sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici alet kullanılarak patlatıldı. Sabah evlerinden çıkan sokak sakinleri birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğu görünce durumu polise bildirdi. Lastikleri patlatılan araçlardan birinin sahibi Ünal Demirel, "Sabah dışarı çıktığımda kendi aracımdan önce, diğer araçları fark ettim. Sonra kendi aracımın da lastiklerinin kesildiğini gördüm. Neden yaptılar bilmiyorum" dedi.

- Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:53 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi

İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:07:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Park Halindeki 20 Aracın Lastiklerini Kestiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]