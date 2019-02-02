Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Park Halindeki 20 Aracın Lastiklerini Kestiler

Sinop'ta Park Halindeki 20 Aracın Lastiklerini Kestiler

1 saat önce

Sinop'ta park halindeki 20 aracın lastiklerini kestilerSinop'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı.

Sinop'ta Park Halindeki 20 Aracın Lastiklerini Kestiler, System.String[]
Sinop'ta park halindeki 20 aracın lastiklerini kestiler

Sinop'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı.

Olay Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 20 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici alet kullanılarak patlatıldı. Sabah evlerinden çıkan sokak sakinleri birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğu görünce durumu polise bildirdi. Lastikleri patlatılan araç sahibi Ünal Demirel; Sabah dışarı çıktığımda kendi aracimdan önce diğer araçları fark ettim. Sonra kendi aracımında lastiklerinin kesildiğini gördüm. Neden yaptılar bilmiyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:08 Kaynak: DHA

Sabah, Sinop, Güncel
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