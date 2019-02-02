Sinop'ta Park Halindeki 20 Aracın Lastiklerini Kestiler

Sinop'ta park halindeki 20 aracın lastiklerini kestilerSinop'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı.

Sinop'ta park halindeki 20 aracın lastiklerini kestiler



Sinop'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı.



Olay Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 20 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici alet kullanılarak patlatıldı. Sabah evlerinden çıkan sokak sakinleri birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğu görünce durumu polise bildirdi. Lastikleri patlatılan araç sahibi Ünal Demirel; Sabah dışarı çıktığımda kendi aracimdan önce diğer araçları fark ettim. Sonra kendi aracımında lastiklerinin kesildiğini gördüm. Neden yaptılar bilmiyorum dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Usta Oyuncu Turgut Arseven, Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu