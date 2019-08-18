Son Dakika Haberleri: Sinop'ta pencereden düşen bebek ağır yaralandı
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Sinop'ta pencereden düşen bebek ağır yaralandı

54 dakika önce

Sinop'ta evlerinin penceresinden düşen bebek ağır yaralandı.

Sinop'ta pencereden düşen bebek ağır yaralandı, System.String[]
Sinop'ta evlerinin penceresinden düşen bebek ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kefevi Mahallesi'nde Iraklı Mehmet ve Vıan Khaleel Ibrahım çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Mazın Alkurdı Ibrahım, kaldıkları apartmanın ikinci katındaki evlerinin açık unutulan penceresinden beton zemine düştü.
Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan bebek, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Emniyet ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:54 Kaynak: AA
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