Sinop'ta pikap, yol inşaatında çalışan işçilere çarptı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta pikap, yol inşaatında çalışan işçilere çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

22.04.2022 15:52
Sinop'ta pikap, yol inşaatında çalışan işçilere çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde pikabın yol inşaatında çalışan işçilere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde pikabın yol inşaatında çalışan işçilere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki özel bir şirkete ait pikap, Ayancık- Türkeli karayolu İkisu mevkiinde yol inşaatında çalışan işçilerin arasına daldı. Kazada, yol inşaatında çalıştıkları belirtilen C.M., V.K, E.Ö. ve H.O. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralılardan ikisi Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilirken, E.Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sürücü K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yunus Celal Araz-İHA)

YORUMLAR
500
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop'ta pikap, yol inşaatında çalışan işçilere çarptı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:25:15. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta pikap, yol inşaatında çalışan işçilere çarptı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement