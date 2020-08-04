Sinop'ta plajlar bayram tatilinde doldu taştı - Son Dakika

Karadeniz'in en önemli turizm kentlerinden biri olan Sinop'ta bayram ardından doluluk oranında azalma olmazken, plajlar da tatilcilerle doldu taştı.

Sinop'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Karakum, Kumkapı ve Mobil Plajı sahilleri büyük ilgi gördü. Kurban Bayramı'nı ilk günüyle birlikte yerini, yüzde yüz doluluğa bıraktı. Bayram arifesinde Gerze ve ayancık ilçesindeki sahillere akın eden binlerce yerli turist, haftalar öncesinden rezervasyon yaptırdıkları otel, motel ve pansiyonlara yerleşti. Bayramın birinci günü yüzde yüz doluluğa ulaşan bölgedeki tatilciler, deniz, havuz ve aqua parklarda serinleyip eğlenmeye başladı. Yüzde 95'i yerli olan turistlerin yüzde 5'lik kısmının da farklı ülkelerden geldiği gözlendi. Kumsalda güneşlenen tatilciler, deniz ve havuzlara girerek serinlerken, çoğunluğu mavi bayraklı olan plajlardaki duşlarda da uzun kuyruklar oluştu. - SİNOP