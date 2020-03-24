Sinop'ta polis, 65 yaş üstü kardeşler için odun kırarak soba yaktı - Son Dakika

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Sinop'ta polis, 65 yaş üstü kardeşler için odun kırarak soba yaktı
7 saat önce
Sinop'un Durağan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaşın üzerindeki iki kardeş için odun kırıp soba yaktı.
Sinop'un Durağan ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaşın üzerindeki iki kardeş için odun kırıp soba yaktı.
Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları kapsamında polisler, aynı evde yaşayan Recep (66) ve Reşit Karaboğa (69) kardeşleri ziyaret etti.
Kardeşlerin temel ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, evdeki sobanın yanmadığını fark etti.
Bunun üzerine önce evin bahçesinde odun kıran ekipler, daha sonra sobayı yakarak, kardeşlerin ısınmasını sağladı.
Karaboğa kardeşler ise polislere destekleri için teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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