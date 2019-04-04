Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Polis Haftası Etkinlikleri

Sinop'ta Polis Haftası Etkinlikleri

45 dakika önce

Polis Haftası münasebeti ile Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde kurban kesildi.

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Polis Haftası münasebeti ile Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde kurban kesildi.

Polis Haftası etkinlikleri Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde kesilen kurban ile başladı. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Özdağlı ve emniyet personeli katıldı. Emniyet binası önünde kazaların defi için koç kesildi. Gerçekleşen kurban kesimi sonrasında dualar okundu. İl Emniyet Müdürlüğü önünde kurban kesimi sonrasında Sinop Çukurbağı'nda bulunan Sinop Şehitliği ziyaret edildi. Yapılan ziyarette şehitler için dualar edildi. Edilen dualar sonrası İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Özdağlı ve kurum müdürleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yapılan programlara çok sayıda kurum ve kuruluş müdürü katıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:01 Kaynak: İHA

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