Sinop'ta polislik hayali bulunan özel gereksinimli çocuklara polisten ziyaret

Sinop'ta polis olma hayali bulunan özel gereksinimli 3 çocuk, polis ekiplerince ziyaret edildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikametgah eden ve en büyük hayali polis olmak olan özel gereksinimli çocukları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde ekipler, çocuklara polislik mesleği hakkında bilgi aktararak, çeşitli hediyeler verdi.

Bir süre çocuklarla sohbet eden polisler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocukların aileleri, ziyaretlerinden ötürü polise teşekkür etti. ???????