Popülasyonunun artırılması için doğaya 250 keklik salındı - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde, bölgedeki popülasyonunun artırılması amacıyla 250 keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne ait çiftliklerde yetiştirilen kınalı keklikler, ilçenin farklı noktalarından doğaya salındı.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, kekliklerin doğaya bırakılma töreninde yaptığı konuşmada, doğayı ve hayvanları koruma adına bu tür girişimlerin devam edeceğini söyledi.

Hayvanların "dağların süsü" olduğunu vurgulayan Çetin, "Maalesef geçmişte çok kötü şekilde kaçak avcılık yapılmış. Şu güzel doğanın her tarafında keklik olması gerekiyor. Su var, tarımsal alanlar var, kayalıklar var ama maalesef eskiden her tarafında olan bu bölgede keklik kalmamış. İnşallah şimdi keklik sürüsü salacağız. Vatandaşlarımızdan beklentimiz bunlara sahip çıkmaları. Çünkü buralar onların, bu hayvanların sesi bile korumak için yeterlidir." ifadelerini kullandı.

DKMP 10. Bölge Müdürlüğü Boyabat Şef Vekili Ahmet Gökgün de kekliklerin 14 haftalık olduğunu belirterek, "Kesinlikle kaçak avcılığa müsaade edilmeyecektir. Kaçak avcılara idari yaptırım cezası, artı, keklik başına da 850 lira tazminat cezası uygulanacaktır." dedi.