Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı - Son Dakika

Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı
16 Temmuz 2021 Cuma 04:55
Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı Sinop'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen demokrasi nöbetinde saat 00.13'ü gösterdiğinde camilerde sela sesleri yükseldi.
Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı
SİNOP - Sinop'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen demokrasi nöbetinde saat 00.13'ü gösterdiğinde camilerde sela sesleri yükseldi.
15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl vatandaşları 'Türkiye geçilmez' sloganıyla bir araya getirdi. 'Demokrasiye sahip çıkıyoruz' diyen vatandaşlar darbe girişimin 5. yılında da nöbetteydi. Mehteran gösterisi ile coşkunun doruğa çıktığı gecede daha sonra kum sanatı gösterisi ve ardından Aykut Kuşkaya ve ekibinin müzik dinletisi gerçekleştirildi. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde ise tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop'ta da camilerden sela sesleri yükseldi. Alanda yankılanan sela insanları 15 Temmuz destanının yazıldığı o geceyi hatırlattı.
Son Dakika 23:01 "Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü 22:33 Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı 22:23 Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti 21:14 Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu 18:39 Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı 18:08 "Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti 17:58 Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu 17:31 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı