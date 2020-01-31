Sinop'ta sadece tek noktada bulunan trafik ışığını bir yılda 22 sürücü ihlal etti - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan balıkçılık ve turizmin ön plana çıktığı Sinop'ta, tek noktada bulunan trafik ışığını ihlalden 22 sürücüye ceza kesildi.

Yaz aylarında yıllık ortalama 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Sinop'ta, ulaşımı aksattığı gerekçesiyle 21 yıl önce kent merkezinden kaldırılan trafik ışığı, İl Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanı içinde sadece bir noktada bulunuyor.

Kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Sinop Devlet Hastanesinin yer aldığı Osmaniye Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta zaman zaman denetimler yapan Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, nadir de olsa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.



Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Kaddafi Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde ışık olmamasının, dar ve kısa mesafeli sokakların çokluğu nedeniyle sürücülere avantaj sağladığını söyledi.



Kent merkezi dışında kalan bazı bölgelerde ise trafik ışığı olması gerektiğine dikkati çeken Yiğit, bu yönde gelen taleplerin İl Trafik Komisyonu tarafından değerlendirildiğini vurguladı.



"İhlaller daha çok yaz aylarında oluyor"

Sinop Devlet Hastanesi kavşağında trafik ışığının gerekliliğine dikkati çeken Yiğit, kentteki tek ışıklı kavşak olmasına rağmen burada kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler olduğunu aktardı.

Yiğit, şunları kaydetti:

"2019 yılı içinde biz 22 sürücümüze ışık ihlali yaptıkları için cezai işlem uyguladık. Yalnız dikkat çeken ayrıntı ihlaller daha çok yaz aylarında olmuş. Diğer aylarda ekiplerimiz sürekli uygulama yapıyor ancak ışık ihlali yok denecek kadar az."

Sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısı yapan Yiğit, "2020 yılında umarız şehrimizde hiç kırmızı ışık ihlali yapan sürücümüz olmaz. Sürücülerimiz önce kendi can güvenliklerini düşünsünler. Ardından diğer vatandaşlarımızın can güvenlikleri ve milli ekonomimize verilen zararı göz önüne alsınlar. Kurallara uyalım hayatta kalalım." ifadelerini kullandı.

Yiğit, Sinop halkının trafik kurallarına harfiyen uymak için azami gayret gösterdiklerini belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.