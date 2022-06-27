Meteorolojinin kırmızı kodlu uyarı verdiği Sinop 'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla devam eden sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlarda derelerin debisi yükseldi, Ayancık- Türkeli kara yolu Zaviye köyü mevkisi, sel nedeniyle oluşan hasarla ulaşıma kapandı. Kara yolunda ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. İlçede dere taşmasıyla 7 geçici köprü de yıkıldı. Kentte geçen yıl 11 Ağustos'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, ev ve iş yerlerinin yıkıldığı, altyapı ve üstyapıda ağır hasarların meydana geldiği sel afetinde evlerini kaybedenlere, AFAD Başkanlığınca Ayancık ilçesinde yaşam konteynerleri kurulan Babaçay köyü ile Zaviye köyü geçici tahliye edildi. Ayancık'taki köylerden tahliyesi sağlanan vatandaşlar, tedbir amaçlı bulundukları yerden alınıp, ilçe merkezindeki yurtlara ve akrabalarının yanına yerleştirildi.

Kaynak: DHA

Ayancık, Sinop, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta sağanak; 2 köy boşaltıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.