Sinop'ta sağanak; 2 köy boşaltıldı - Son Dakika
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Sinop'ta sağanak; 2 köy boşaltıldı

27.06.2022 17:59
Sinop'ta sağanak; 2 köy boşaltıldı

SİNOP'ta etkili olan sağanakta derelerin debisi yükselirken, geçen yıl selin vurduğu Ayancık ilçesine AFAD'ın geçici yerleştirdiği yaşam konteynerlerinin yer aldığı 2 köy, tedbir amaçlı tahliye edildi.

SİNOP'ta etkili olan sağanakta derelerin debisi yükselirken, geçen yıl selin vurduğu Ayancık ilçesine AFAD'ın geçici yerleştirdiği yaşam konteynerlerinin yer aldığı 2 köy, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Meteorolojinin kırmızı kodlu uyarı verdiği Sinop'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla devam eden sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlarda derelerin debisi yükseldi, Ayancık- Türkeli kara yolu Zaviye köyü mevkisi, sel nedeniyle oluşan hasarla ulaşıma kapandı. Kara yolunda ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. İlçede dere taşmasıyla 7 geçici köprü de yıkıldı. Kentte geçen yıl 11 Ağustos'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, ev ve iş yerlerinin yıkıldığı, altyapı ve üstyapıda ağır hasarların meydana geldiği sel afetinde evlerini kaybedenlere,  AFAD Başkanlığınca Ayancık ilçesinde yaşam konteynerleri kurulan Babaçay köyü ile Zaviye köyü geçici tahliye edildi. Ayancık'taki köylerden tahliyesi sağlanan vatandaşlar, tedbir amaçlı bulundukları yerden alınıp, ilçe merkezindeki yurtlara ve akrabalarının yanına yerleştirildi.


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Ayancık'ta boşaltılan köylerde bazı evlerin girişleri suyla doldu, geçici köprüler yıkıldı Ayancık'ta boşaltılan köylerde bazı evlerin girişleri suyla doldu, geçici köprüler yıkıldı Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı
Kaynak: DHA

Ayancık, Sinop, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta sağanak; 2 köy boşaltıldı - Son Dakika

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