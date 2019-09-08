Sinop'ta sağanak etkili oldu
15 dakika önce
SİNOP'ta etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:15 Kaynak: DHA
SİNOP'ta etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Sinop'ta aniden bastıran ve 2 saat etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sakarya Caddesi'nde bir iş yerini su basarken, bir sitede ise yağmur suları mini bir şelale oluşturdu. Bu anları bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
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