Son Dakika Haberleri: Sinop'ta sağanak etkili oldu
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Sinop'ta sağanak etkili oldu

15 dakika önce

SİNOP'ta etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

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SİNOP'ta etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sinop'ta aniden bastıran ve 2 saat etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sakarya Caddesi'nde bir iş yerini su basarken, bir sitede ise yağmur suları mini bir şelale oluşturdu. Bu anları bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:15 Kaynak: DHA
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