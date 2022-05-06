Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü - Son Dakika
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Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü

06.05.2022 20:06
Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Kentte sabah başlayan sağanak nedeniyle ilçelerdeki bazı derelerin debisi yükseldi.

Türkeli ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılan geçici köprü, Türkeli Çayı'nın yükselmesi nedeniyle zarar gördü. Ayancık ilçesinde bazı köylerde yapılan geçici köprüler de yağış sebebiyle tahrip oldu.

Zarar gören köprüler, jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınarak trafiğe kapatıldı.

Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü
Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü
Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü
Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü
Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü
Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü
Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü
Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle debisi artan derelerdeki köprüler zarar gördü - Son Dakika


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