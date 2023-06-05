Sinop'ta Sağanak Nedeniyle İçme Suyu Arıtma Tesisi Su Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sinop'ta Sağanak Nedeniyle İçme Suyu Arıtma Tesisi Su Altında Kaldı

Sinop'ta Sağanak Nedeniyle İçme Suyu Arıtma Tesisi Su Altında Kaldı

05.06.2023 12:31

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle kentin içme suyunun karşılandığı arıtma tesisini su bastı. Erfelek ilçesinde yaşanan su taşkınlarından belediyeye ait içme suyu arıtma tesisinin de etkilendiği belirtildi. Bu nedenle kentte su kesintisi yaşanacak.

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle kentin içme suyunun karşılandığı arıtma tesisini su bastı.

Sinop Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, olumuz hava koşullarının kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

Erfelek ilçesinde yaşanan su taşkınlarından belediyeye ait içme suyu arıtma tesisinin de etkilendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erfelek ilçemizde meydana gelen sel nedeniyle içme suyu arıtma tesisimize giden yollar kapanmış, tesisimizi su basmıştır. Bu bağlamda kentimizde su kesintisi yaşanacaktır. Mesai arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Erfelek, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sinop'ta Sağanak Nedeniyle İçme Suyu Arıtma Tesisi Su Altında Kaldı - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Son Dakika: Türk futbolunda bir dönem kapandı! Burak Yılmaz resmen sahalara veda etti
16:02 Son Dakika: Türk futbolunda bir dönem kapandı! Burak Yılmaz resmen sahalara veda etti
15:56 Hadise derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı, ten rengi herkesi şaşkına çevirdi
15:45 Hadise derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı, ten rengi herkesi şaşkına çevirdi
15:44 İSKİ skandalının kilit ismi Ergun Göknel hayatını kaybetti
15:36 İSKİ skandalının kilit ismi Ergun Göknel hayatını kaybetti
15:30 Tuzla'da denize düşen 18 yaşındaki tersane işçisi hayatını kaybetti
15:12 Tuzla'da denize düşen 18 yaşındaki tersane işçisi hayatını kaybetti
15:17 Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi, formülünü de verdi: Yatmadan önce 4 saat aç kaldım
15:15 Rüya gerçek oluyor! Messi'nin babası ile Joan Laporta'nın buluştuğu görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 16:19:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Sağanak Nedeniyle İçme Suyu Arıtma Tesisi Su Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement