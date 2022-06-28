Sinop'ta sağanak nedeniyle oluşan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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Sinop'ta sağanak nedeniyle oluşan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi

28.06.2022 14:32
Sinop'ta sağanak nedeniyle oluşan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak nedeniyle bir köprü yıkıldı, tarım arazileri zarar gördü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak nedeniyle bir köprü yıkıldı, tarım arazileri zarar gördü.

Bölgede etkili olan yağış sebebiyle Boyabat ilçesinde Gökırmak Irmağı'nın debisi yükseldi.

Şıhlı köyü mevkisinde su taşkınlarının yaşandığı ilçede köylülerin tarım arazilerine ulaşım sağladığı köprü yıkıldı. Taşkın nedeniyle bölgedeki bazı tarım arazileri de zarar gördü.

Kaymakam Enver Yılmaz ve beraberindekiler, Şıhlı köyüne giderek taşkının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yılmaz, vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.

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Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta sağanak nedeniyle oluşan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta sağanak nedeniyle oluşan taşkınlar tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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