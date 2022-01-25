Sinop'ta sağanak ve kar yağışı heyelanlara yol açtı - Son Dakika

Sinop'ta bir haftadır etkili olan sağanak ve kar yağışı, bazı bölgelerde heyelan oluşmasına neden oldu.

Kentte yoğun yağışların ardından Demirci köyünde bulunan balıkçı barınağında heyelan meydana geldi.

Barınağın kurulu bulunduğu alanda oluşan heyelan sebebiyle istinat duvarının bir kısmı yıkıldı, elektrik direkleri ile bazı balıkçı kulübeleri zarar gördü.

Sinop- Ayancık kara yolunun Aliköy mevkisinde de heyelan oluştu. Yolda çatlaklar oluşan bölgede Karayolları ekipleri çalışma yaptı.