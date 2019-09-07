Son Dakika Haberleri: Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu
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Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu

1 saat önce

Sinop'ta sağanak yağmur etkili olduSİNOP'ta etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu

SİNOP'ta etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sinop'ta aniden bastıran ve 2 saat etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkilerken bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sakarya Caddesi'nde bir iş yerlerini su basarken bir sitede ise yağmur suları mini bir şelale ulaşmasına neden oldu. Bu anları bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:48 Kaynak: DHA
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