Sinop'ta sağlık çalışanlarından 'evde kalın' mesajı - Son Dakika

SİNOP Atatürk Devlet Hastanesi çalışanları, kelime kelime kağıtlara yazdıkları notlarla halka koronavirüse karşı tedbir için evde kalmaları çağrısında bulundu.

? Sinop Atatürk Devlet Hastanesi personeli, kağıtlara kelime kelime yazdıkları notları ellerinde tutup, yan yana gelerek, halka koronavirüse karşı tedbir için evde kalmaları çağrısı yaptı. Sağlık çalışanları, 'Biz sizin için burada kalıyoruz. Siz de bizim için evinizde kalın' mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşılan, sağlık personelinin fotoğrafı, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.