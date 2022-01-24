Sinop'ta sağlık ve özel idare ekipleri mahsur kalan hastalar için seferber oldu - Son Dakika

Sinop'ta kar nedeniyle yolları kapanan köylerde mahsur kalan hastalar için sağlık ve özel idare ekipleri seferber oldu.

Kentte bir haftadır etkisini sürdüren kar nedeniyle çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte yol açma çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine hasta vatandaşların da yardımına koşuyor.

Gerze, Erfelek ve Durağan ilçelerinde hastalar için seferber olan özel idare ve sağlık ekipleri, yolların açılmasının ardından zor şartlara rağmen hastaları ilçe merkezine ulaştırıp hastanelere götürüyor. ???????

Ekipler, son bir haftada 13 hastayı karla kaplı köydeki evlerinden alıp hastaneye ulaştırdı.

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