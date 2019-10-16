Sinop'ta sağlık yatırımları

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, toplam maliyeti 292 milyon 996 bin 65 TL olan, 121 bin 254 m2 kapalı alan, 658 yatak kapasitesi artışı sağlayan, 1. ve 2. basamak Sinop sağlık yatırımlarının devam ettiğini söyledi.



Maviş, Gerze ve Dikmen sağlık yatırımlarının inşaatlarının devam ettiğini belirterek, proje maliyeti 4 milyon 40 bin 320 TL olan ve 1735 m2 kapalı alana sahip olan Gerze Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu yapımında yüzde 96 oranında fiziki gerçekleşmenin sağlandığını ifade etti.



Proje maliyeti 6 milyon 106 bin 500 TL olan ve 1340 m2 kapalı alana sahip Dikmen Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda yüzde 10 fiziki gerçekleşme sağlandığını dile getiren Maviş, Erfelek, Türkeli, Durağan ve Saraydüzü sağlık yatırımlarının ise ihale aşamasında olduğunu kaydetti. Maviş, ihalesi tamamlanıp değerlendirme aşamasında veya ihale aşamasında olan 4 sağlık yatırımının bulunduğunu bildirdi.



Maviş, 2002 yılında 3 olan ambulans sayısının 2019 yılında 42'ye yükseldiğini, acil sağlık hizmetleri istasyon sayısının ise 2'den 20'ye çıkarıldığını, 2002 yılında helikopter veya uçak ile hasta nakli yapılamazken 2019 yılı itibariyle 162 vakada helikopter ve uçak ile naklin sağlandığını açıkladı. - SİNOP