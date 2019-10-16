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Son Dakika Güncel Sinop'ta sağlık yatırımları

Sinop'ta sağlık yatırımları

1 saat önce

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, il genelinde sağlık yatırımlarının sürdüğünü söyledi.

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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, il genelinde sağlık yatırımlarının sürdüğünü söyledi.

Maviş, kentte proje aşamasında olan veya ihale hazırlıkları devam eden sağlık yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kent merkezinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Sağlık Hizmetleri Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Gelincik Aile Sağlığı Merkezleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Maviş, " Gerze'de Aile Sağlığı Merkezi, Gerze Yenikent Sağlık Evi,Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonunda yüzde 96 oranında fiziki gerçekleşme oldu. Dikmen'de ise Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda yüzde 10 fiziki gerçekleşme sağlandı." dedi.

Maviş, Erfelek, Türkeli, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde ihalesi tamamlanıp değerlendirme veya ihale aşamasında sağlık yatırımlarının olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Erfelek Entegre Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Türkeli'de Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Durağan'da Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Saraydüzü'nde Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunuyor. 2002 yılında 3 adet olan ambulans sayısı 2019 yılında 42'ye yükseldi. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon sayısı ise 2 istasyondan 20 istasyona çıkarıldı. 2002 yılında helikopter veya uçak ile hasta nakli yapılamazken, 2019 yılı itibariyle 162 vakada helikopter ve uçak ile naklin sağlandı."

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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