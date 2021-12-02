Sinop'ta sahile ceset vurdu - Son Dakika

Sinop'un Türkeli ilçesinde, deniz kıyısında cesede rastlandı. Cesedin 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlardan olduğu tahmin ediliyor.

İlçeye bağlı Güzelkent köyü Helaldı Limanı yakınlarında bir vatandaş tarafından insan cesedine rastlandı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Savcılık tarafından olay yerinde incelemenin yapılmasının ardından ceset ekipler tarafından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimliğin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kuruma gönderilecek olan cesetten alınacak DNA örnekleri, 11 Ağustos'ta Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarından alınacak DNA örneği ile karşılaştırılarak, kimlik tespitinde bulunulacak.

Kum midyesi için Helaldı Limanı'na gelirken cesetle karşılaştığını söyleyen Atilla Küçükgürel, "Helaldı Limanı yakınlarına ceset vurdu. Allah rahmet eylesin, sevdiklerine sabırlar versin. Jandarma ve AFAD ekipleri geldi, cesedi kaldırıldı. Diyecek söz yok, üzgünüz" dedi. - SİNOP