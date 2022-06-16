Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi

16.06.2022 12:10
Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi

Sinop'ta bir minibüste yapılan aramada sahte olduğu düşünülen 490 kilogram şişelenmiş bal ele geçirildi.

Sinop'ta bir minibüste yapılan aramada sahte olduğu düşünülen 490 kilogram şişelenmiş bal ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından asayiş kontrol noktasında durdurularak aranan bir minibüste, çeşitli ebatlarda onlarca şişe bal tespit edildi. Ürünlerin kaçak ve sahte bal olduğunu değerlendiren ekipler, 490 kilogram ürüne el koydu.

Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahıslar, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SİNOP

Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi
Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi - Son Dakika
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