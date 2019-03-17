Sinop'ta Sahte Para Operasyonu

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan sahte para operasyonunda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan sahte para operasyonunda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen şahısları yakın takibe aldı. Marketlere verilen 50 ve 100 liralık sahte banknotlar tespit edildikten sonra, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 kişiyi yakalandı. Piyasaya bin lira civarında sahte para sürdükleri belirlenen U.G. ve Ü.G. gözaltına alındıktan sonra evlerinde yapılan kontrollerde polis 30 bin lira civarında sahte 50 ve 100 liralık banknotlar ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - SİNOP

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