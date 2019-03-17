Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Sahte Para Operasyonu

Sinop'ta Sahte Para Operasyonu

37 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan sahte para operasyonunda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.

Sinop'ta Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılan sahte para operasyonunda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen şahısları yakın takibe aldı. Marketlere verilen 50 ve 100 liralık sahte banknotlar tespit edildikten sonra, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 kişiyi yakalandı. Piyasaya bin lira civarında sahte para sürdükleri belirlenen U.G. ve Ü.G. gözaltına alındıktan sonra evlerinde yapılan kontrollerde polis 30 bin lira civarında sahte 50 ve 100 liralık banknotlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu 42 Suçtan Aranan Şüpheli, Yaşlı Kadını Dolandırırken Yakalandı Engelli Kadına Cinsel İstismar! 3 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 23:05:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Sahte Para Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]