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Sinop'ta sahte para operasyonu

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta sahte para operasyonu, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.


Alınan biliye göre, ilçe merkezinde bir PTT şubesine giden işlem yapmaya çalışan Y.K, görevli memurların şüphelenip ihbar etmesi üzerine gelen emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 56 adet sahte banknot ile başkasına ait olduğu tespit edilen tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyet götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

Boyabat, Sinop, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:20 Kaynak: AA
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