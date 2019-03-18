Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı

39 dakika önce

Sinop'ta piyasaya 27 bin 700 liralık sahte banknot sürmeye çalıştığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Sinop'ta piyasaya 27 bin 700 liralık sahte banknot sürmeye çalıştığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Boyabat ilçesinde bir market sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden, piyasaya sahte para sürdürdükleri öne sürülen kişilerin kullandıkları aracın plaka ve modelini tespit etti.

Söz konusu aracın Yeni Mahalle'de bulunduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar Ü.G. ve U.G'nin evlerinde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır 27 bin 700 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Emniyet güçleri, şüphelilerin ilçede 13 ayrı işletmeden alışveriş yaptıklarını ve karşılığında sahte para verdiklerini belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, Güncel
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