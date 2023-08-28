Sinop'un Avdan köyünde yaşayan 11 yaşındaki çocuk, dedesinin bahçesindeki salıncağın ipine dolanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerinde şüpheli bir duruma rastlamadı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Avdan köyünde yaşayan M.K, ailesi tarafından dedesine ait evin bahçesindeki salıncağın ipine dolanmış vaziyette bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Yaşam › Sinop'ta Salıncağın İpiyle Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika