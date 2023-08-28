Sinop'ta Salıncağın İpiyle Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sinop'ta Salıncağın İpiyle Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Sinop\'ta Salıncağın İpiyle Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 28.08.2023 14:20

Sinop'un Avdan köyünde yaşayan 11 yaşındaki çocuk, dedesinin bahçesindeki salıncağın ipine dolanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerinde şüpheli bir duruma rastlamadı.

Sinop'un Avdan köyünde yaşayan 11 yaşındaki çocuk, dedesinin bahçesindeki salıncağın ipine dolanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerinde şüpheli bir duruma rastlamadı.

İPE DOLANMIŞ VAZİYETTE BULUNDU

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Avdan köyünde yaşayan M.K, ailesi tarafından dedesine ait evin bahçesindeki salıncağın ipine dolanmış vaziyette bulundu.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Sinop'ta Salıncağın İpiyle Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta Salıncağın İpiyle Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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